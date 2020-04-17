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’dan paylaşımı! Messi detayı...

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verildi ve futbolsuz geçen bu dönemde paylaşımları öne çıkmaya devam ediyor. Meydan okumalar, yeni akımlar, eski maçlar derken taraftarlara futbolun olmadığı dönemi unutturmaya çalışan kulüpler, futbolcuların attığı enfes golleri de paylaşıyor. 'nın Twitter hesabından Messi'nin nefis golü paylaşılırken, detayı ise dikkat çekti. İşte o paylaşım ve detaylar...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 17.4.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 22:33 ABONE OL
Barcelona’dan Sivasspor paylaşımı! Messi detayı...
İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas'ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

La Liga takımlarından Barcelona, Arjantinli futbolcusu Lionel Messi'nin gol attığı bir videoyu Türkçe sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda Sivas'ın da isminin yer alması dikkat çekerken, kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" notu eklenirken, Sivasspor taraftarı da paylaşımın altına yorumlar yaptı.


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Barcelona’dan Sivasspor paylaşımı! Messi detayı...
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