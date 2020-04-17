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Drogba işini şansa bırakmayacak!

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada seferberlik ilan edilmiş durumda. 'ın eski yıldızı da hastalıkla mücadelede ön saflarda yer almaya devam ediyor. Drogba, başkent Abidjan'da 2016 yılında ölen eski futbolcu 'nun adını verdiğini hastanesinin Covid-19 tedavi ve test merkezi olarak kullanılması için hükümete başvuru yaptı.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:38 ABONE OL
Drogba işini şansa bırakmayacak!

Didier Drogba, Covid-19 salgınına karşı savaşta ön saflarda mücadele ediyor. Salgın, Fildişi Sahili'ni, dünyadaki birçok ülkeden daha az etkilese de, Drogba, işi şansa bırakmak istemiyor.

Drogba, başkent Abidjan'da 2016 yılında ölen eski futbolcu Laurent Pokou'nun adını verdiğini hastanesinin, Covid-19 tedavi ve test merkezi olarak kullanılması için hükümete başvuru yaptı. Abidjan Belediye Başkanı, bu davranışından dolayı Drogba'ya teşekkür etti ve hastanenin en kısa sürede bu amaca uygun olarak kullanılacağını açıkladı.

Fildişi Sahilinde, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana, 574 kişinin testi pozitif çıktı. Hükümet rakamlarına göre, şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Drogba işini şansa bırakmayacak!
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