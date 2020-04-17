Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları için flaş yorum

Murat Özbostan sordu, Gürcan Bilgiç cevapladı:

1- Oyuncularla kulüpler, indirim konusunda ortak bir noktada buluşabilirler mi? Beşiktaş'ın Karius'la yaşadığı sorunu diğer kulüpler de yaşar mı?

Meşhur Korona'dan örnek verelim. Kendisinden öncekiler gibi mutasyona uğraması bekleniyor. Çünkü virüsün varlığını sürdürmesi için konakladığı vücudun da yaşaması gerekiyor. Yoksa ikisi birden yok oluyor. Hayvanları öldürmemesi bu yüzden, şimdi insanlar olarak bu kararı bekliyoruz. Aynı şey kulüpler ile futbolcular arasındaki sözleşmelerde de geçerli. Kontratların mutasyona uğraması gerekiyor ki iki taraf da yaşayıp, birbirlerini yaşatsın. Çünkü ciddi bir gelir kaybı var. Mutasyon, yani indirim kaçınılmaz.

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Belki teknik direktör belli ama açıklanmıyor

2- Eski başkanı Ali Şen, "F.Bahçe teknik direktör bulmak için bu kadar zaman harcamamalı. Camia artık başarısızlığa dayanamaz" dedi. Bu sözü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Normal bir zaman olsa sonuna kadar haklı derdim. Belki de bu teknik adam belli ama açıklanmıyor. Fenerbahçe yönetimi ya bilmediğinden ya da ketumluğundan hiçbir açıklama yapmıyor, bilgi vermiyor. Mayıs ayının başı önemli. TFF bir takvim belirlemenin peşinde. Eğer bir eleştiri getireceksek o zamanı beklemeliyiz.

3- TFF'nin bu krizi iyi analiz ettiğini düşünüyor musunuz?

Federasyon hem hükümet politikası hem de Kulüpler Birliği ile birlikte hareket etmeyi tercih etti. Bir senkron oluşturması lazımdı, bunun için çalışıyor. Kulüplerin ortak kararı ile süreç sonlandırılmalı. Bir de FIFA ve UEFA'nın telkinleri var. Onlar; "Oynatamıyorsan, yok say" diyor. Zirvedeki takımlar için kötü bir durum bu. Diptekiler için memnuniyet verici.

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Küçülmeye gidilmesi artık beklenen bir son

4- Bir kulüp başkanı olsaydınız şu anda ne gibi kararlar alırdınız, bizimle madde madde paylaşır mısınız?

1- Camiası olan kulüplerin taraftarlarının bu krizde elini taşın altına sokması gerekiyor. Bunun için hazırlıklarını ve motivasyon kaynaklarını oluşturmalılar.

2- Sadece sporcular yok, kulüplerin çalışanları da var. Bu noktada küçülme olabilir.

3- Avrupa'da da para bittiğine göre, oyuncu

satarak gelir yaratmanız mümkün olmayacak.

4- Ciddi bir oyuncu araştırması yapılmalı.

5- Takımın gençleşmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için fırsat var.

6- En az üç yıllık planlama yapmak zorundalar. Fenerbahçe bunun içine nasıl girecek bilemem. Yeni sezonda başarılı olmak durumundalar ve para harcamaları gerekecek. Yani dönüyoruz tekrar ilk maddeye…