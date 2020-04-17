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'da sezon iptal mi edilecek? Açıklandı

Corona virüsü salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen 'da, ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük yara alan ülkede futbolun iptal edileceğini iddia edenler de var. İtalya Federasyon Başkanı Gabriele , bu iddialara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 21:44 ABONE OL
İtalya'da sezon iptal mi edilecek? Açıklandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve adeta hayatı esir alan corona virüsü salgını, İtalya'ya ağır darbe indirdi.

Yaklaşık 170 bin kişinin enfekte olduğu ülkede 20 binden fazla insan da hayatını kaybetti. Durum böyleyken askıya alınan futbolun geleceği de tartışılıyor.

Ülkede belli bir kesim liglerin tamamen iptal olacağını ve sezonun oynanmayacağını iddia etse de federasyondan bu söylemleri yalanyalayan bir açıklama geldi.

Rai Radio'ya konuşan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriela Gravina, "Sezonun sona erdirilmesini isteyenler, ya futbolu ya da İtalyanları sevmiyordur ve geleceğe dair, futbolun yeniden başlamasına dair umutlarımızı elimizden almak istiyordur" sözleriyle sert bir cevap verdi.

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İtalya'da sezon iptal mi edilecek? Açıklandı
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