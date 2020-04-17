Mutfakta biri var!

Sarı-kırmızılı kulübün Instagram hesabından canlı yayına katılan Muslera, Koronavirüs sürecindeki yaşantısını anlatırken Fatih Terim'e övgüler yağdırdı. Uruguaylı kaleciden satır başları şöyle:Apartman dairesinde yaşadığım için kaleci antrenmanı yapamıyorum ancak kondisyonumu koruyorum.Eşim Patricia'ya daha çok mutfakta yardım ediyorum. Temizliğe karışmıyorum.Fatih Hoca'nın benim için yeri çok ayrıdır. Beni buraya kendisi getirdi. Bana her zaman destek oldu. Bir baba gibi davrandı.Kalecilik anlamında Taffarel ve Fadıl Hoca'dan (Koşutan) çok şey öğrendim.Sağlık çalışanlarına minnettarız, onların haklarını ödeyemeyiz. Türk milletine sesleniyorum;Takım bütçesinde küçülmeye gidecek olan Galatasaray'da oyunculara yönelik teklif paketi hazırlandı. Buna göre futbolculardan ilk etapta %30 oranında maaş indirimi istenecek. 5 milyon Euro alan Falcao'ya 3.5 milyon Euro, 3.8 milyon Euro maaşı olan Feghouli'ye 2.7 milyon Euro, 3.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera'ya da 2.5 milyon Euro önerilecek.