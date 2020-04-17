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Terim yıldız ismi gözüne kestirdi!

Galataray Teknik Direktörü önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Terim, Quarta ve Gaich'in ardından Banfield'dan 'yi de listeye aldı.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 11:54 ABONE OL
Terim yıldız ismi gözüne kestirdi!

Fatih Terim karantina günlerinde WyScout'a sarmış görünüyor. Bir süredir Arjantin Ligini yakından takip ediyor. Kısa süre önce River Plate'nin stoperi Quarta'nın ismini vermiş ancak devlerin peşinde olduğunu öğrenince bir miktar üzülmüştü. Birkaç gündür de Terim'in isteğiyle yine River Plate'den Gaich'in scout ekibi tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

URZI GELİŞİME AÇIK
Terim'in "Onyekuru'yu tutmayı başaramazsak aklımızda olsun" dediği son oyuncu ise Banfield'dan Agustin Urzi oldu. Terim, 19 yaşındaki futbolcunun gelişiminin açık olduğunu belirterek maliyetiyle ilgili araştırma yapılmasını talep etti.

İşte dört büyüklerin yayın gelirleri

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Terim yıldız ismi gözüne kestirdi!
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