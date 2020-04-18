Beşiktaş'ın çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu!

Beşiktaş, yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inmeye hazırlanıyor. Futbolcular evde bireysel çalışmalarla formlarını korumaya çalışsa da bunun yeterli olmadığı bir gerçek.

PAZARTESİ NEVZAT DEMİR'DE ÇALIŞILACAK

Siyah-beyazlı ekip, evden çıkmaya hazırlanıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde pazartesi gününden itibaren 4'er ve 5'er kişilik gruplar halinde idmanlar planlanıyor. Çalışmalarda ise temas olmayacağı öğrenildi.

SIKI TEDBİRLER ALINACAK

Yönetim tesislerde sıkı sağlık tedbirleri alarak, çalışma koşulları oluşturacak. İdmanlar, İtalyan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ta hali hazırda bazı futbolcular tesislerde çalışmaya gidiyor.

Öte yandan Almanya'da da takımlar küçük gruplar halinde idmanlara başladı.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

TFF yöneticisi Servet Yardımcı, yaptığı son açıklamada ligi Haziran-Temmuz arasında tamamlamayı istediklerini söyledi. Beşiktaş, planlandığı gibi giderse Türkiye'de gruplar halinde idmanlara çıkan ilk ekip olacak.

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