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'ın çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu!

Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 1 aydır oynanmıyor. Sezonun geri kalanı için şu an bir belirsizlik söz konusu olsa da haziran başında maçların oynanabileceği konuşuluyor. Süper Lig ekipleri de sahaya inmeye hazırlanıyor. , 'da bazı takımların yaptığı gibi küçük gruplar halinde idmanlara başlamayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 19:21 ABONE OL
Beşiktaş'ın çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu!

Beşiktaş, yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inmeye hazırlanıyor. Futbolcular evde bireysel çalışmalarla formlarını korumaya çalışsa da bunun yeterli olmadığı bir gerçek.

PAZARTESİ NEVZAT DEMİR'DE ÇALIŞILACAK
Siyah-beyazlı ekip, evden çıkmaya hazırlanıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde pazartesi gününden itibaren 4'er ve 5'er kişilik gruplar halinde idmanlar planlanıyor. Çalışmalarda ise temas olmayacağı öğrenildi.

SIKI TEDBİRLER ALINACAK
Yönetim tesislerde sıkı sağlık tedbirleri alarak, çalışma koşulları oluşturacak. İdmanlar, İtalyan kondisyoner Stefano Marrone yönetiminde gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ta hali hazırda bazı futbolcular tesislerde çalışmaya gidiyor.

Öte yandan Almanya'da da takımlar küçük gruplar halinde idmanlara başladı.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK
TFF yöneticisi Servet Yardımcı, yaptığı son açıklamada ligi Haziran-Temmuz arasında tamamlamayı istediklerini söyledi. Beşiktaş, planlandığı gibi giderse Türkiye'de gruplar halinde idmanlara çıkan ilk ekip olacak.

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Beşiktaş'ın çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu!
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