Corona virüsü nedeniyle futbolculardan maaş indirimi talep eden Fenerbahçe'de, Brezilyalı yıldız Gustavo'nun bu teklife sıcak bakmadığı ve Fransız ekibi Lyon'a transfer olacağı iddia ediliyor.

Gustavo'nun Lyon'un gündemine gelmesinin ardından Fransız yorumcu Rothen'den çok sert değerlendirmeler geldi. Fransa'da bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski milli futbolcu, Gustavo'nun para için Türkiye'ye gittiğini, form grafiği olarak kötü olduğunu ve Lyon'un bu transferi yaparsa hata edeceğini ifade etti.

Rothen'in açıklamalaru şöyle: "Bu transfer (Gustavo) yanlış bir fikir. Marsilya'da ilk yıl dikkatleri üzerine çekti. Üst seviyeye çıkması herkesi şaşırttı. İkinci yılında ise Garcia (teknik direktör) ile nasıl anlaştığını biliyoruz. Yorgun görünüyordu. O kadar iyi ki (!) Fenerbahçe'ye giderek finansal bir anlaşma yaptı. Türkiye'ye ekonomik nedenlerle gitmeye karar verdiğinizde, hırsları ve yüksek hedefleri olan Lyon gibi bir kulübe nasıl gelebilirsiniz? Türkiye Ligi'ne bakıyorum ve yürüyerek oynadığını söyleyebilirim. Lyon gibi bir kulüp için hiç hazır değil!"

Luzi Gustavo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 müsabakada rol alırken 2 gol 1 asist üretti ve 2393 dakika sahada kaldı.

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