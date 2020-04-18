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'da kritik toplantı! Liglerin kaderi belli olacak

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Serie A'nın kaderi belli oluyor. Yaklaşık 1 aydır maç oynanmayan İtalya'da çarşamba günü , federasyon yetkilileri, lig temsilcileri, oyuncu dernekleri ve hakemler birliği temsilcileri ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak. Toplantının ardından müsabakaların başlama tavkiminin açıklanması bekleniyor.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 21:42 ABONE OL
İtalya'da kritik toplantı! Liglerin kaderi belli olacak

İtalya'da profesyonel liglerin akıbeti, çarşamba günü yapılacak dev toplantıda belli olacak.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, federasyon yetkilileri, lig temsilcileri, oyuncu dernekleri ve hakemler birliği temsilcileri ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak. 10 Mart tarihinden beri liglerin oynanmadığı İtalya'da, 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan zirvede, futbol maçlarının son durumu masaya yatırılacak ve lig ile kupa için düşünülen senaryolar tartışılacak.

İtalya basınında çıkan iddialara göre ülkede futbola, kupa maçları ile başlanacak. 27-31 Mayıs'ta kupa maçlarının rövanşları oynanması, liglerin ise haziran ayında başlaması bekleniyor.

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İtalya'da kritik toplantı! Liglerin kaderi belli olacak
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