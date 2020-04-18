Manchester United'a corona şoku! 21 milyon sterlin...

İngiliz ekibi Manchester United, virüs nedeniyle ligde kalan karşılaşmalarını seyircisiz oynanması durumunda, maç günü gelirlerinde 21 milyon sterlin kayıp yaşayacak. Öte yandan United, futbolcularından indirim de talep etmeyecek.



Corona virüsü salgınından dolayı kulüpler ekonomik olarak zor bir döneme giriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezonun geri kalanını taraftarsız olarak oynaması durumunda maç gelirlerinden büyük kayıp yaşayacak.

Manchester'ın kalan müsabakalardan maç günü kazancının ise yaklaşık 21 milyon sterlinden olacağı ifade edildi. Ayrıca İngiliz takımının, kötü ekonomik duruma rağmen futbolcularının maaşlarından kesinti istemeyeceği de belirtildi.

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