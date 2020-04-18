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'a corona şoku! 21 milyon sterlin...

İngiliz basını, corona virüsü nedeniyle 'in kalan bölümünün seyircisiz oynanması durumunda 'ın ekonomik olarak büyük darbe alacağını yazdı. Maç günü gelirlerinden yoksun kalacak olan Kırmızı Şeytanlar, 21 milyon sterlinlik kayıp yaşayacak. Öte yanda ManU'nun futbolcularından maaş indirimi de talep etmeyeceği öğrenildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 16:17 ABONE OL
Manchester United'a corona şoku! 21 milyon sterlin...

İngiliz ekibi Manchester United, virüs nedeniyle ligde kalan karşılaşmalarını seyircisiz oynanması durumunda, maç günü gelirlerinde 21 milyon sterlin kayıp yaşayacak. Öte yandan United, futbolcularından indirim de talep etmeyecek.

Corona virüsü salgınından dolayı kulüpler ekonomik olarak zor bir döneme giriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezonun geri kalanını taraftarsız olarak oynaması durumunda maç gelirlerinden büyük kayıp yaşayacak.

Manchester'ın kalan müsabakalardan maç günü kazancının ise yaklaşık 21 milyon sterlinden olacağı ifade edildi. Ayrıca İngiliz takımının, kötü ekonomik duruma rağmen futbolcularının maaşlarından kesinti istemeyeceği de belirtildi.

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Manchester United'a corona şoku! 21 milyon sterlin...
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