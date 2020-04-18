Rıza Çalımbay'dan Süper Lig için dikkat çeken öneri

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ligde kalan 8 maçın Antalya'da oynanabileceğini belirten deneyimli teknik adam, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu an futbolcuların hazırlık olarak bir şey kaybedeceklerini düşünmüyorum. Biz, teknik ekip olarak takımımızı her türlü hazırlarız, 15-21 günde. Ama oyuncular psikolojik olarak rahat değil. En önemlisi onları psikolojik olarak ayakta tutmak."

Rıza Çalımbay'dan corona virüsü açıklaması: Duyarlı olmamız gerekiyor

"Antalya'da her türlü sahalar var"

"Maçlar oynanırsa, 1 ayda bitirilebilir. Antalya'da oteller-sahalar mükemmel. Hazırlık dönemini de orada geçirebiliriz. Hiç seyahat etmeden, çarşamba-pazar gibi oynanabilir. Havaların sıcak olması da avantaj. Antalya'da her türlü sahalar var. Bir anda bitirilebilir. Yayıncı kuruluş için de rahat olur."

"Herkes fedakarlık yapmak zorunda"

Rıza Çalımbay, corona virüsü nedeniyle futbol camiasında yaşanan ekonomik sıkıntıyla ilgili ise şunları söyledi: "Demir Grup Sivasspor, Türkiye'de borçsuz ve sorunsuz takımların başında gelir. Hiçbir oyuncuyla sıkıntı yaşamaz. Herkes taşın altına elini koyacak. Herkes fedakarlık yapmak zorunda. Kulüplerimiz, yaşamak zorunda. Mutlaka kulüpler ekonomik sıkıntılar yaşayacaklardır. Yeni sözleşme yapanların, bizim, eski sözleşmesi olanların anlayış göstermesi gerekiyor."

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