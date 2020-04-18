Selçuk Şahin'den anlamlı hareket!

Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre Şahin, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 300 adet gıda kolisi yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları köprüyü destekleri ile sağlamlaştıran, iyilik hareketlerine destek veren tüm bağışçılara teşekkür ettiklerini, Bursa'nın her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.