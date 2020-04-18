Semih Şentürk Fenerbahçe'den haber bekliyor!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Semih Şentürk'ü teknik kadroya transfer edeceği konuşuluyor.
Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen golcü futbolcu, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli idman formasıyla çalışırken çekilmiş bir videosunu sosyal medyadan paylaşmıştı. 36 yaşındaki oyuncu, yeni sezona hazırlandığının mesajını verirken, akıllara, 'Fenerbahçe'ye dönecek mi?' sorusu geldi.
F.BAHÇE İÇİN HAZIRLANIYOR
Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Semih Şentürk, "Seni Fenerbahçe'de görebilecek miyiz?" sorusuna, "İnşallah, beklemedeyiz" yanıtını verdi.
Fenerbahçe'de 14 yıl forma giyen Semih Şentürk, oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda attığı gollerle 'Nöbetçi golcü' lakabını aldı.
Sarı-lacivertli formayla 205 lig maçına çıkan Semih 56 gole imzasını attı. Semih Şentürk 2007-2008 sezonundaki 'Gol Krallığı' başarısıyla, Aykut Kocaman'ın 1994-1995 sezonunda elde ettiği üçüncü gol krallığının ardından, sarı-lacivertli takımda krallık tacı takan son Türk futbolcu oldu.
Öte yandan Semih Şentürk, Fenerbahçe kariyerinde Türkiye Kupası'nda 41 maçta 22 gol, Avrupa kupalarında ise 35 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.Fenerbahçe’de rota İtalyan! Fenerbahçe cephesinden flaş Merih Demiral itirafı! Ozan Tufan'ın Ada hayaline Sörloth engeli