Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor Barcelona’ya cevap verdi!

’ya cevap verdi!

'nın twitter hesabı Messi paylaşımı yapıp, 'Zorlu Sivas deplasmanında bile gol atabilir' yazmıştı. 'dan bu paylaşıma yanıt geldi...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 10:54 ABONE OL
Sivasspor Barcelona’ya cevap verdi!

İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas'ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine DG Sivasspor Kulübü, Barcelona'ya karşılık olarak sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp başarılı futbolcusu Emre Kılınç'ın gol attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notu eklendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor Barcelona’ya cevap verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA