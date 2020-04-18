Türkiye ev sahipliğini iyi yapar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtladı. 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Koronavirüs sürecinden, Merih Demiral'a, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finaline kadar
pek çok konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. İşte Terim'in çarpıcı itirafları ve tespitleri: Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı.
İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak beceriye sahip. Bu beni mutlu ve gururlu yapar. (Organizasyon için favorileri)
Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Ama tabii ki Juventus'un kazanma ihtimali de var.
MERİH'İN EN İYİ ÖZELLİĞİ SEZGİSİ
(Merih Demiral dünyanın en iyi savunmacısı olur mu?)
Güveni var ve Juventus'ta kendini
kanıtladı. En iyi özelliği sezgisi. Boyu 1.90 olmasına rağmen hızı, atletizmi ve kararlılığı artısı. Oyun bilgisi ve vizyonu
da
kötü değil. Her oyuncu iyi bir fizik
ve zekayla en iyilerden biri
olabilir. Bu zor ama imkânsız
değil. Merih bu potansiyele sahip. Önünde uzun bir kariyer var. Hâlâ gelişebilir.
KORKUDAN ÇOK DAHA ÖTESİ!
(Koronavirüs'ü atlatması)
Dünya önemli bir sınavdan geçiyor.
Şu anda iyiyim. Şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik ve hemen tedaviye başladık.
Evdeyim, dinleniyorum. Korku kelimesi hissettiklerimi açıklama konusunda yetersiz kalır.
Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarım
beni çok iyi anlıyorlardır.