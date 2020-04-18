Türkiye ev sahipliğini iyi yapar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtladı. 66 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı,pek çok konuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. İşte Terim'in çarpıcı itirafları ve tespitleri:İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak beceriye sahip. Bu beni mutlu ve gururlu yapar.Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil.Güveni var ve Juventus'ta kendinikanıtladı.dakötü değil. Her oyuncu iyi bir fizikve zekayla en iyilerden biriolabilir. Bu zor ama imkânsızdeğil.Dünya önemli bir sınavdan geçiyor.Şu anda iyiyim. Şanslıydım.Evdeyim, dinleniyorum.Hayatta kalan İtalyan arkadaşlarımbeni çok iyi anlıyorlardır.