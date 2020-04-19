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Akhisarlı Lukac liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu

1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Sırp kalecisi , ülkemizde 5'inci yılını geçirerek liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.4.2020 15:31 ABONE OL

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Sırp kalecisi Milan Lukac, ülkemizde 5'inci yılını geçirerek liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu.

Yeşil-siyahlı kulübe 2015-16 sezonu öncesi 2015 yazında ülkesinin Partizan kulübünden transfer olan 35 yaşındaki file bekçisi, o tarihten itibaren hiç ayrılmadı. Son 2 sezondur takımın yedek kalecisi olan Lukac, Akhisar'da Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanırken kulübün tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi macerasında da kaleyi korudu. Akigo'da geçen sezon Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşme acısını da yaşayan Lukac, yeşil-siyahlılarda değişmeyen tek isim olmayı başardı. Lukac'ın kadroda olduğu 5 yıllık süreçte Akhisarspor'da 2 farklı başkan, 7 farklı teknik adam görev yaptı.

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Akhisarlı Lukac liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu
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