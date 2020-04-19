Cristiano Ronaldo'dan bir skandal daha! Corona virüsü...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında tablo her geçen gün kötüleşiyor. Dünya genelinde vaka sayısı 2.5 milyona yaklaşmış durumda, hayatını kaybedenler ise 155 binin üzerinde...



Corona virüs salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo'nun dışarı çıkma skandalları bitmiyor.



Ronaldo, ilk olarak sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti.



"O HAYVANI GÖNDERİN"

Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" sözleriyle oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtmişti. "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözlerini paylaşan Portekizli siyasetçi, daha sonra "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim" diyerek geri adım atmıştı.



ADRES DEĞİŞTİRDİ

Portekizli yıldız, Funchal'daki evinden bunalınca bir balıkçı köyü olan Canical'da haftalığı 3.500 Pound olan süper lüks bir villa kiralayarak adres değiştirmişti.



STATTA ANTRENMAN YAPTI

Cristiano Ronaldo, daha sonra corona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yapmış ve bu görüntülere de Portekiz'den tepki yağmıştı.



FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜ ZİYARET ETTİ

Portekizli yıldız, tüm bunlar yetmezmiş gibi futbola başladığı CD Nacional Kulübü'nün de müzesini ziyaret etmişti.



SON SKANDALI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Hürrşyet'in haberine göre Cristiano Ronaldo bu kez de yeğeninin doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya gelerek skandallarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da katıldı.



Ronaldo'nun kardeşi Elma, sosyal medya hesabından fotoğrafları "Bu sevgili yeğenimin doğum günüydü. Aile, arkadaşlar, aşk hepsi bir arada" notuyla paylaştı.



Fotoğrafa yorum yapan Alicia ise "Karantinayı ailenizle birlikte geçirdiğinizde iyi bir doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz. Teşekkürler, her zaman bir arada" ifadelerini kullandı.



Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da "Umarım bugün daha ve uzun yıllar boyunca tekrarlanır. Hayatınız boyunca şans ve sağlığınız bol olur" ifadelerini kullandı.



Portekizli yıldızın sahip oldu 7 katlı apartmanda ailesiyle yaşayan Alicia, geçen ay balkonda elinde bir çiçekle paylaştığı fotoğrafa "Evde kal, güvende kal" notunu düşmüştü.

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