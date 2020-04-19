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'den 'e cevabı

'nin genç kalecisi , Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takibinde. 22 yaşındaki file bekçisi için İspanyol devi ile temsilcisi Ajax'ın devrede olduğu ifade ediliyor. Ancak yönetim, Altay Bayındır'ın en az 1 yıl daha takımda kalmasını ve ileride daha yüksek bir bedelle satılmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 14:57 ABONE OL
Fenerbahçe'den Real Madrid'e Altay Bayındır cevabı

Gelecek yıllarda Avrupa futbolunun önemli kalecilerinden biri olması beklenen Altay Bayındır için dev kulüpler transfer yarışına girdi.

Birçok gözlemcinin izlediği Altay Bayındır için Real Madrid ve Ajax'ın takipte olduğu öğrenildi. Ancak bu iki ekibe Fenerbahçe'den kötü haber geldi. Real Madrid'in ikinci, Ajax'ın ise as kaleci olarak düşündüğü 22 yaşındaki file bekçisinin takımda kalmasına karar verildi.

1 YIL DAHA KALACAK
Fenerbahçe'nin Altay için planı belli. Sarı-lacivertli kulüp, milli kaleciyi 1 yıl daha takımda tutacak ve yüksek bir bedelle satacak. Şu an Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynayan Berke de önümüzdeki yıl sarı-lacivertli kulübe dönerek Altay Bayındır ile rekabate girecek.

Sezon başında Ankaragücü'nden alınan Altay Bayındır bu sezon 27 maça çıkarken 36 gol yedi.

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e Altay Bayındır cevabı
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