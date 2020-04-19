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Mbappe'ye bonservis şoku! Corona sonrası...

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa ve dünyada birçok lig askıya alınmış durumda. Futbolun ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, ekonomisinin de salgından dolayı büyük darbe alacağı ifade ediliyor. Yaşanacak kriz futbolcuların değerlerini de düşürecek gibi görünüyor. 'nın son dönemde dünya futboluna sunduğu yıldızlardan biri olan Mbappe'nin piyasa değerinin 200 milyon eurodan 40 milyon euroya kadar ineceği iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 15:28 ABONE OL
Mbappe'ye bonservis şoku! Corona sonrası...

Corona virüsü salgınından sonra futbol dünyasını büyük bir krizin beklediği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kulüpler kadar futbolcular da bu krizi derinden hissedecek. Astronomik değere sahip yıldızların bonservis bedelleri de büyük düşüş yaşayacak.

Dünyaca ünlü Fransız yıldız Kylian Mbappe için de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Adı başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın devleriyle anılan genç futbolcunun piyasa değerinin 40 milyon eurolara kadar düşeceği ifade ediliyor.

Fransa'da PSG forması giyen 21 yaşındaki golcü için Fransız siyasetçi Daniel Cohn-Bendit çarpıcı bir açıklama yaptı. Ouest-France'a konuşan Cohn-Bendit, corona virüsü salgınına "nükleer saldırı" benzetmesi yaparken, "Mbappe yarın bir gün en fazla 35-40 milyon euro edecek, söylenildiği gibi 200 milyon euro değil" dedi.

Fransız yıldızın bu yaz da PSG'de kalacağı ifade ediliyor. Öte yandan Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı 33 maçta 30 gol 17 asistlık katkı yaptı.

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Mbappe'ye bonservis şoku! Corona sonrası...
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