Corona virüsü salgınından sonra futbol dünyasını büyük bir krizin beklediği yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kulüpler kadar futbolcular da bu krizi derinden hissedecek. Astronomik değere sahip yıldızların bonservis bedelleri de büyük düşüş yaşayacak.

Dünyaca ünlü Fransız yıldız Kylian Mbappe için de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Adı başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın devleriyle anılan genç futbolcunun piyasa değerinin 40 milyon eurolara kadar düşeceği ifade ediliyor.

Fransa'da PSG forması giyen 21 yaşındaki golcü için Fransız siyasetçi Daniel Cohn-Bendit çarpıcı bir açıklama yaptı. Ouest-France'a konuşan Cohn-Bendit, corona virüsü salgınına "nükleer saldırı" benzetmesi yaparken, "Mbappe yarın bir gün en fazla 35-40 milyon euro edecek, söylenildiği gibi 200 milyon euro değil" dedi.

Fransız yıldızın bu yaz da PSG'de kalacağı ifade ediliyor. Öte yandan Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı 33 maçta 30 gol 17 asistlık katkı yaptı.

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