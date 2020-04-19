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Romalı futbolculardan büyük fedâkarlık! 4 ay...

Corona virüsü nedeniyle zarara uğrayan futbol kulüpleri, oyuncularıyla maaşlarında indirim yapmaları için görüşmelere başlarken, Romalı futbolculardan örnek bir hareket geldi. Milli futbolcular ve 'in de formasını giydiği İtalyan ekibinde, futbolcular ve teknik ekip 4 aylık maaşlarından vazgeçti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.4.2020 17:17 ABONE OL
Romalı futbolculardan büyük fedâkarlık! 4 ay...

Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma'da, futbolcular ve teknik ekibin gönüllü olarak 4 aylık maaşlarından vazgeçti.

Dünyayı saran korona virüs salgını dolayısıyla kulüpler ekonomik olarak zor günlerden geçtikleri için futbolcular da maaşlarında indirime gidiyor. Bu doğrultuda İtalyan temsilcisi Roma, resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma'da yapılan açıklamaya göre futbolcu ve teknik ekibin 4 aylık maaşlarından vazgeçtiğini bildirildi. Roma, gönüllü olarak alınan bu karar için futbolcu ve teknik ekibe teşekkürlerini iletti.

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Romalı futbolculardan büyük fedâkarlık! 4 ay...
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