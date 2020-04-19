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Salah antrenmanlarına evde devam ediyor!

'un düncaya ünlü yıldızı , corona virüsü nedeniyle çalışmalarını evden sürdürüyor. yıldız hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 13:07 ABONE OL
Salah antrenmanlarına evde devam ediyor!

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. İngiliz ekibi Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Salah sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.

Öte yandan Mısırlı futbolcunun, doğduğu köy olan Nagrig'e maske ile yiyecek yardımında bulunduğunu belirtildi.

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Salah antrenmanlarına evde devam ediyor!
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