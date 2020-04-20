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Adını tuluma yazmıştı! Falcao'dan sağlık çalışanına cevap

Corona virüsü salgını ile mücadelede en büyük iş sağlık çalışanlarına düşüyor. Gece gündüz demeden virüse karşı savaş veren sağlık çalışanlarından biri, 'ın yıldızı Falcao'nun adını tulumuna yazdı ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Bu fotoğrafı gören Kolombiyalı ise yanıtsız kalmadı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.4.2020 19:01 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 19:02 ABONE OL
Adını tuluma yazmıştı! Falcao'dan sağlık çalışanına cevap

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini gösteren corona virüsüne karşı en büyük mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor.

Yurdun dört bir yanında görev yapan sağlıkçılar, gecesini gündüzüne katarak hayatın normale dönmesi için çaba gösteriyor. Bu isimlerden biri olan ve Erzurum'da çalışan Eren adlı sağlık çalışanına, Falcao'dan büyük bir jest geldi.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında Erzurum'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun adını yazdı.



Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Eren isimli sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi.

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Adını tuluma yazmıştı! Falcao'dan sağlık çalışanına cevap
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