Beşiktaş, transferde sıcak saatler yaşıyor... Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar, mali konularda uzlaştığı taktirde yeni takviyelerini kadrosuna dahil etmek istiyor.Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş, şu anda Oğuzhan Öyakup'un kiralık formasını terlettiği Feyenoord'a sürpriz bir teklifte bulundu. Voetbal4u'nun, okuyucularına aktardığı haberde konu ile ilgili şu bilgilere yer verdi;"Kış transferinden bu yana Feyenoord'da bulunan Oğuzhan Özyakup yeniden isteniyor. Taraftarlar da, onunla yola devam etmek istiyor. Ancak, transfer için masada 1 milyon euro olmalı.Türk kulübü, Feyenoord'a sürpriz bir teklifte bulundu. Feyenoord'un Oğuzhan'ı kiralık olarak istemesine olumsuz yanıt veren siyah beyazlılar, masaya başka bir seçenek sundu.İstanbul kulübü, Feyenoord ile anlaşamamasının ardından Hollanda temsilcisine, Oğuzhan Özyakup'a karşılık, Ridgeciano Haps'ı istediğini bildirdi. Haps'ın yeni bir kulübe gitmek isteyip istemediği şu an için bilinmiyor. Rus ekibi Krasnodar da oyuncu ile ilgileniyor."12 Haziran 1993 tarihinde Hollanda'nın Utrecht şehrinde dünyaya gelen Haps, sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Haps, USV Elinkwijk, AFC Amsterdam, Az Alkmaar Altyapısı, AZ Alkmaar A takımı, Go Ahead Eagles ve Feyenoord formalarını terletti. Öte yandan Haps, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 27 müsabakada 3 gol 3 asistle ön plana çıkarkan, 2184 dakika sahada kalmayı başardı.

CANER YERİNE Mİ?

Öte yandan bu girişim, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in ayrılığına dair yorumlandı. Yıldız futbolcunun eski kulübü Fenerbahçe ile temasta olduğunu biliniyor.

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