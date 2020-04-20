Galatasaray'ın gündemindeki Omar Elabdellaoui'ye İngiliz ekibi talip!

Galatasaray'da gelecek sezon değişim yaşanacak bölgelerden biri de sağ bek olacak. Linnes'i takımda tutacak olan Fatih Terim, sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yeni kontrat yapılmasını istemedi. Brezilyalı isim de ülkesine dönecek. Şener Özbayraklı'nın durumu ise belirsiz.

Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Olympiakos forması giyen deneyimli sağ bek Omar Elabdellaoui ile temasa geçmişti. Ancak Galatasaray'a bir rakip çıktı.

Yunan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu için Burnley'nin de devrede olduğu aktarıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, kulübüyle anlaşamayan Norveçli sağ beki isteyen Premir Lig ekibi, Galatasaray'a transferde rakip oldu.

Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan ve bedava alınacak durumda olan Elabdellaoui iki takımın da gözdesi durumunda. Oyuncunun nası bir tercih yapacağı ise merak konusu.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

1991 yılında Norveç'te dünyaya gelen sağ bek oyuncusu, Manchester City'nin altyapısında forma giydikten sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.

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