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Barça'nın yıldızına 2 dev talip!

'in iki dev kulübü ve , 'da beklentileri karşılayamayan ve sakatlık sorunu yaşayan ile ilgileniyor. İlk olarak yıldız ismin sağlık raporlarını isteyen iki dev kulüp, sonuçlara göre hareket edecek.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:09 ABONE OL
Barça'nın yıldızına 2 dev talip!

Premier Lig devleri Arsenal ve Manchester United'ın Barcelona'nın Fransız yıldızının peşinde olduğu iddia edildi. Hedefteki isim ise Oussama Dembele...

Sport'ta yer alan habere göre böylesine maliyetli bir transfer öncesi Arsenal ve United gözlemcileri Dembele'nin sakatlık geçmişini yakından inceliyor.

Bu transferdeki en büyük engel ise Dembele'nin Barcelona'ya transfer olduğu günden bu yana uzun süreli sakatlıklara maruz kalması... Beinsports'ta da yer alan habere göre yetkililerin bu sakatlıkların nedenini yakından araştırıp transfer komitelrine raporlama yapacağı öne sürüldü.

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Barça'nın yıldızına 2 dev talip!
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