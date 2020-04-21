Barça'nın yıldızına 2 dev talip!

Premier Lig devleri Arsenal ve Manchester United'ın Barcelona'nın Fransız yıldızının peşinde olduğu iddia edildi. Hedefteki isim ise Oussama Dembele...

Sport'ta yer alan habere göre böylesine maliyetli bir transfer öncesi Arsenal ve United gözlemcileri Dembele'nin sakatlık geçmişini yakından inceliyor.

Bu transferdeki en büyük engel ise Dembele'nin Barcelona'ya transfer olduğu günden bu yana uzun süreli sakatlıklara maruz kalması... Beinsports'ta da yer alan habere göre yetkililerin bu sakatlıkların nedenini yakından araştırıp transfer komitelrine raporlama yapacağı öne sürüldü.

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