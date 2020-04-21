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Bilic'ten seyircisiz maç değerlendirmesi

Bir dönem ülkemizde 'ı da çalıştıran , İngiliz basınına konuştu. Maçların seyircisiz tamamlanma ihtimalini değerlendiren Hırvat hoca, "Daha önce 'de seyircisiz maçlar oynamıştık. Hoş bir durum değil" şeklinde konuştu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 21.4.2020 18:43 ABONE OL
Bilic'ten seyircisiz maç değerlendirmesi

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in teknik direktörlüğünü yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Ada basınına konuştu.

Ligin bitimine 9 hafta kala, lider Leeds United'ın 1 puan gerisinde 70 puanla 2. sırada yer alan ve Premier Lig'e çıkmak için avantajlı durumda olan West Bromwich'i zirvede tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bilic, maçların seyircisiz oynanması konusunun gündemde olmasıyla ilgili olarak ise "Hoş değil" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde seyircisiz karşılaşmalara çıktıklarını söyleyen Bilic, "Taraftarlardan kaynaklı ceza almıştık ve maçlar seyircisiz olarak oynanmıştı. Ancak bu hoş bir durum değil. Kalabalıklar esastır ve onlar olmadan çok farklı bir duyguyla sahada olursunuz. Aynı atmosferi yakalayamazsınız. Ancak şu anda içinde bulunulan durum farklı. Maalesef tek yol bu ise, bu durumdan da bu yolla çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Bilic'ten seyircisiz maç değerlendirmesi
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