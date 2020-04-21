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Bir turnuvaya daha corona virüsü engeli

Dünya genelinde corona virüsü sebebiyle iptal edilen organizasyonlara bir yenisi daha eklendi. Okyanusya ülkelerinin katıldığı salgın düzenlenmeyecek. Organizasyon 4 yılda 1 kez yapılıyordu.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:29 ABONE OL
Bir turnuvaya daha corona virüsü engeli

Corona virüsü nedeniyle birçok turnuva ileri bir tarihe ertelenirken, Okyanusya Uluslar Kupası Futbol Şampiyonası da iptal edilen turnuvalara eklendi.

4 yılda 1 düzenlenen ve haziran ayında yapılması planlanan organizasyon, bugün yapılan açıklamayla iptal edildi. OFC Genel Sekreteri Franck Castillo, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yapılması planlanan şampiyonayı üzülerek iptal ettiklerini açıkladı.

Bu turnuvanın, Okyanusya'daki en önemli organizasyon olduğunu söyleyen Castillo, "Bu durum hayal kırıklığı yaşatan bir gerçek. Organizasyon, Okyanusya'daki turnuvalar arasında Amiral gemisi durumundaydı. Ancak futbol dünyasının sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Bunu göz önünde bulundurarak, virüsün yayılmaması için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bir turnuvaya daha corona virüsü engeli
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