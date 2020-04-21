Fatih Terim'den Süper Lig için flaş öneri

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezonun kalan bölümünün nasıl oynanacağı ile ilgili fikirlerini paylaştı.

Deneyimli çalıştırıcı normal şartlarda yeniden futbola dönmek için 25 gün gerektiğini ancak fedakârlık halinde 3 haftanın şart olduğunu belirtip şu formülü verdi:

Fatih Terim'den Süper Lig önerisi

"Madem bir takım haftada iki maç oynayacak, ilk maçlar pazartesi-salı-çarşamba oynansın. 2. maçlar cuma-cumartesi-pazar yapılsın. Her takıma üçer gün hazırlanma şansı olur. Ben kampı kaldırmayı düşünüyorum. Deplasmana da maç günü gitmek niyetindeyim. Mevsim yaz... Hava muhalefeti olmaz, uçakta rötar olmaz. Gidersin, maçını oynarsın, dönersin. Seyirci olmayacaksa, maçlar bir merkezde oynanabilir."

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