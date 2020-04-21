Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş indirim cevabı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önceki gün yaptığı "Ya indirim yapacağız ya da kilit vuracağız" şeklindeki açıklamasının perde arkasını SABAH aralıyor…

Takıma haziran-temmuz hariç 10 ay maaş ödemesi yapan Galatasaray, oyunculardan 10 milyon Euro'yu geçen nisan ve mayıs maaşlarını almamasını istedi. Bu teklifi düşünmeden kabul eden kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera takım arkadaşlarıyla tek tek iletişime geçti. Ancak yabancı oyuncuların çoğu indirim talebine olumsuz yaklaştı ve sadece aylık maaşlarının bir kısmından vazgeçebileceklerini ifade ettiler. Takımın sorunlu yıldızı Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. Sarı-kırmızılı kulüpten, 1 yıl kalan sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda, bu talebini kabul etmeleri halinde ücretinde indirim yapacağını söyledi. Faslı 10 numarasını satmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim ise bu teklif karşısında kararsız kaldı.

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700 BİN EURO'DAN HEMEN VAZGEÇECEK

Falcao, Feghouli ve Muslera'dan sonra 3 milyon 350 bin Euro garanti ücreti ile sarıkırmızılı takımın en çok kazanan 4. oyuncusu olan Belhanda'ya nisan ve mayısta toplam 700 bin Euro maaş ödemesi yapılmak zorunda. Faslı 10 numara sözleşmesinin uzatılması halinde bu parayı almayacağını yönetime bildirdi.

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