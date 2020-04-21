Seria A devi Inter, transferin gözde isimler olan golcü oyuncusu Lautaro Martinez'i isteyen Barcelona'dan iki oyuncusunu istedi. Inter yönetiminin Martinez'e karşılık Carles Alena ve Semedo'yu istediği iddia edildi.

İspanyol basınında Inter başkanı Steven Zhang'ın Lautaro Martinez için 111 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri geri çevirmeye niyetli olduğu, Barcelona'nın da corona virüsü nedeniyle transferde bu rakamlara çıkamayacağından dolayı bu iki ismi transferin bir parçası olarak Inter'e teklif etmesi beklendiği öne sürüldü.

Inter'in geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızı için Griezmann'ı istediği öne sürülmüştü.

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