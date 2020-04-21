Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Inter'den Barcelona'ya şok teklif!

'den 'ya şok teklif!

, uzun süredir listesinin 1 numarasında bulunan için girişimlerini hızlandırdı. Arjantinli golcü için 111 milyon Euro fiyat biçen , geri adım atmıyor. Serie A devinin geçtiğimiz günlerde bu için Barça'dan Griezmann'ı istediği iddia edilmişti. İspanyol basınına yansıyan yeni haberlere göre Barcelona, İtalyan devine yüklü bir bonservisin yanında ve Semedo'yu teklif edecek.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 15:27 ABONE OL
Inter'den Barcelona'ya şok teklif!

Seria A devi Inter, transferin gözde isimler olan golcü oyuncusu Lautaro Martinez'i isteyen Barcelona'dan iki oyuncusunu istedi. Inter yönetiminin Martinez'e karşılık Carles Alena ve Semedo'yu istediği iddia edildi.

İspanyol basınında Inter başkanı Steven Zhang'ın Lautaro Martinez için 111 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri geri çevirmeye niyetli olduğu, Barcelona'nın da corona virüsü nedeniyle transferde bu rakamlara çıkamayacağından dolayı bu iki ismi transferin bir parçası olarak Inter'e teklif etmesi beklendiği öne sürüldü.

Inter'in geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızı için Griezmann'ı istediği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu için görülmemiş karar! Fenerbahçe'den flaş hamle! Yer yerinden oynayacak Galatasaray'dan 4 transfer birden! Real Madrid'den çılgın plan! Fenerbahçe'ye Pellegrini transferinde zorlu rakipler İşte Liverpool'un yeni golcüsü! Karius'un yerine Claudio Bravo geliyor! Beşiktaş'a dünya yıldızı! Bonservis ödenmeyecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Inter'den Barcelona'ya şok teklif!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA