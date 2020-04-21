Ricardo Quaresma: Günde 5 kez yıkanıyorum

Kasımpaşalı Ricardo Quaresma, Portekiz'de yayınlanan '5 para a Meia Noite' isimli programa görüntülü bağlandı ve şunları anlattı:

Küçükken pek sık yıkanamazdım çünkü evimizde banyo yoktu. Şimdi ise suya verecek çok param var ve sürekli duş alıyorum. Günde 4-5 kez yıkanıyorum.

Kendime mini fitness salonu yaptım, formumu kaybetmemek için sürekli orada çalışıyorum.

(Kolundaki saati göstererek) Bu saati, sözleşme imzalayıp para kazanmaya başladığımda ilk maaşımla almıştım. Çünkü bütün futbolcuların kolunda büyük saatler görmüştüm ve o zaman bir gün benim de böyle bir saatim olsun diye düşünmüştüm. Bu saatin bende özel bir yeri var.

Unlu mamuller imal ediyorum, kek yapıyorum. Eşim sağ olsun bu konuda bana yardımcı oluyor.