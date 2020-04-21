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Sheffield Unitedlı futbolculardan büyük fedâkarlık!

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligler futbol ekonomisini de derinden etkiledi. Birçok kulüp oyuncularıyla maaş indirimi konusunda görüşme kararı aldı. ekibi 'da ise futbolcular büyük bir fedâkarlık örneği sergiledi. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 21.4.2020 18:35 ABONE OL
Sheffield Unitedlı futbolculardan büyük fedâkarlık!

İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'da futbolcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle maaşlarının bir kısmını ve bonus ödemelerini yıl sonuna kadar erteledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyet ve üst yönetici (CEO) Stephen Bettis'in de altı ay boyunca aynı şekilde erteleme yaptığı belirtildi.

İngiliz kulübünün, bu şekilde personel maaşlarını eksiksiz olarak ödeyebileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bettis, corona virüsü nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Futbolcular ve teknik heyet, bu jestleriyle Sheffield United'ı önemsediklerini göstermiş oldu." yorumunu yaptı.

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Sheffield Unitedlı futbolculardan büyük fedâkarlık!
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