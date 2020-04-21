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Son dakika.. 'ta ile yollar ayrıldı

Son dakika... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren 'ta flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. , siyah-beyazlı kulübü alacakları ve sözleşmesini feshetmek için 'ya şikayet etmişti. Alman kaleci, Beşiktaş'la olan kontratını sonlandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.4.2020 20:53 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 21:18 ABONE OL
Son dakika.. Beşiktaş'ta Loris Karius ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta flaş bir Loris Karius gelişmasi yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin yolları Alman kaleci ile ayrıldı.

Beşiktaş'ı hem alacakları hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya şikayet eden 26 yaşındaki file bekçisi, kontratını sonlandırdı. NTVSpor'da yer alan habere göre Karius, 1.6 milyon euroluk alacağı için FIFA'ya başvurdu. Deneyimli kaleci, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, dün Karius'un son durumu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Karius bize sıkıntı yarattı. Hem alacakları için hem de sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz."

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Son dakika.. Beşiktaş'ta Loris Karius ile yollar ayrıldı
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