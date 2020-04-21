"Yaz sıcağında Antalya’da oynamak facia olur"

1- Bir tartışma var, 'Haziran-temmuz aylarında ligi oynatmak doğru olmaz. Havalar sıcak, futbolcular için bu tehlike arz eder' diyen kesim çok. Sizce bu aylarda lig oynanır mı? Mesela Sergen Yalçın, "Bu intihar olur" dedi.

Ligi bitirebilmek adına nasıl bir plan yapılacak henüz hiçbir şey net değil. Bu konuda basında bir takım görüşler öne sürülmekte. Önce ligler ne zaman başlar, bunun belirlenmesi gerekmekte. Haziran, temmuz gibi sıcaklığın çok fazla olduğu aylarda örneğin Antalya gibi bir yer düşünülüyorsa bu görüşten hemen vazgeçilmeli. Çünkü konuşulan aylarda Antalya'daki hava sıcaklıklarında futbolcuyu sahaya sürmek facia olacaktır...

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Süper Lig Antalya'da oynanabilir

MENTAL HAZIRLIĞA 1 AY BİLE YETMEZ

2- Yıllarca futbol oynadınız. Bir futbolcu bu sürede fiziksel olarak neler kaybeder? Oyuncuların bundan sonraki ilk lig maçına hazır olması için kaç güne ihtiyacı olur?

Maçlar 15 Mart'tan beri oynanmıyor. 1 ayı geçen futbolsuz günlerde oyuncuların fiziksel ve de mental anlamda düşüş içinde oalcakları gerçeği var. Takım çalışmasının yerini bireysel çalışmalar tutmaz. Olaya bakış, 'sezon başı hazırlığı' gibi olmak zorunda. Fiziksel anlamda oyuncuların hazır olabilmeleri için 1 ay gerekiyor. Ama 1 ay bile salgından sonra oyuncuları mental olarak hazır duruma getirmeyebilir. Şartlar ve yaşadıklarımız psikolojik olarak da kolay değil.

TARAFTAR ARTIK YILDIZ TRANSFER BEKLEMESİN

3- Oyunculardan indirim bekleyen kulüpler sert açıklamalar yapıyor. Son olarak G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Ya indirim olur ya da kulübe kilit vururuz" dedi. Bu nasıl çözülür? Futbolcu indirim yapmak zorunda mı ya da yapmazsa ne olur?

Her sektörde olduğu gibi futbol dünyasında da çok fazla sorunlar ortaya çıkacaktır. Şu gerçeği herkes kabul etmeli, artık geçmişteki gibi yüksek rakamlı transferler hayal. Şu anda elimizdeki veri dünya futbol piyasasının yüzde 20-25 küçüleceği şeklinde. Bizde daha fazla olacağı kaçınılmaz. Bu durum da gelecekte yıldız oyuncuların ayrılma isteklerini beraberinde getirecektir. Çünkü bugünkü rakamlarla bundan sonra hiçbir kulüp ayakta kalamaz. Çözüm her zaman olduğu gibi kendi altyapınızı potansiyel kılmakta. Artık hiçbir takımın taraftarı yıldız oyuncu beklentisine giremez.

BEN YİNE KİTAPLARIMA SARILDIM

4- Bize ev hayatınızı anlatır mısınız? Nasıl geçiyor günleriniz?

Futbolculuk yıllarımda uzun yıllar otellerde kaldım. O otel odaları da kendime ait her zaman bir iç kalem oldu. İç kaleme çekildiğimde kitaplar en büyük dostumdu. Bugün de evde geçirdiğimiz uzun sürelerde yine her zaman olduğu gibi kitaplarımla birlikteyim. Şiir kitaplarımı ve Long Play plaklarımı yeniden keşfettim.

Fatih Terim'den Süper Lig önerisi