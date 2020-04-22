Beykan Şimşek: En iyi altyapı Fenerbahçe’de sorun zihniyette

Fenerbahçe altyapısından A takıma yükselen ancak şans bulamayıp ayrılan isimlerden bir liste yapsak uzayıp gider. Bunlardan biri de Beykan Şimşek. 12 yaşında geldiği F.Bahçe'de A takıma yükselmesine rağmen kalıcı olamayan ve 2018'de Osmanlıspor'a transfer olan Şimşek ile sarı-lacivertli günlerini konuştuk.

"Fenerbahçe altyapısından neden oyuncu çıkmıyor?" dedik ve sözü Beykan'a bıraktık:

Ben buna inanmıyorum. Türkiye'deki en iyi altyapılardan biri F.Bahçe'de. Altyapıda oynayan oyuncuların arasında, 'Buradan çıkamıyoruz. Buradan gitmek, başka yerde oynamak lazım' zihniyeti vardı. Bunu yukarıdakiler bilmiyordu. Ama asıl problem alttan oyuncu çıkarmanın misyon olmaması.

Misal; Milli Takımlar'da, U17'ye kadar çok başarılıyız. 17'den sonra inanılmaz bir kalite farkı oluşuyor başka ülkelerle. Fenerbahçe Genç Takımı ile Şampiyonlar Ligi turnuvalarına gidiyorduk. Manchester City'de Yaya Toure 9-10 yaş grubuna idman yaptırıyor, onlara çevre kontrolü ve top kontrolü öğretiyordu. Asıl önemli olan bu. Oyuncunun altyapıdan sahapozisyon bilgisini bilerek gelmesi lazım.

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Aykut hoca ile yarım dönem çalıştım. Çok belli etmez ama samimdi ir. Mesela bir gün A takım idmanında Orhan Şam ile tartıştık. Zaten sıkıntılı bir imajım vardı. Aykut hoca da beni izliyor. Dedim ki: "Beykan herhadle gidiyorsun." Ama Aykut hoca, "Ben her şeyi görüyorum, sen A takımda oynayacak yetenektesin. Devam et" deyince bir rahatladım anlatamam. Yerine gelen Ersun hoca, bize "Kulüp şampiyonluk bekliyor, gençlere çok önem veremeyeceğim" dedi ve kiralık gittim. Sonra Pereria geldi. Kampta Recep ile ben uçuyoruz. Ama Perreira "Sizin oynayarak, gelişerek gelmenizi istiyorum" deyince yıkıldık resmen. Sonra hep kiralık.

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COMOLLİ, GALATASARAY'A GİDECEĞİM DİYE KORKTU!

Ben 7 takımda kiralık oynadım, kiralanan oyuncuların da nadir olarak kendini geliştirerek geri döndüğünü gördüm. Misal Sakaryaspor'a kiralık gittim 2. Lig'e. 13 gol, 11 asist yaptım ve Fenerbahçe'ye döndüm. Comolli geldi o sene. Görüşme talep ettik. "Beklentin nedir?" diye sordu. "Önemli bir sene geçirdim. Kampa çağrılmayı bekliyordum" dedim. O da "Hocamız yeni geldi. Kadromuz çok dolu olduğu için seni çağıramadık" dedi. "O zaman bize kolaylık sağlayın. Bırakın gideyim" dedim. Ama bana, "Senin yetenekli olduğunu söylediler. Türkiye'de yeniyim. Şimdi seni bonservissiz bıraktım. Sen de Galatasaray'a gittin diyelim. Ben işimi doğru yapmamış olurum" cevabını verdi. Ben de "Madem yetenekliyim, neden kampta yokum" dedim. Gerçekten iyi sezon geçirmişim. En azından kampa çağrılmayı bekliyordum. Nasip olmadı.

O GOLÜ UNUTAMAM

23 Ocak 2013... Bu tarih benim için unutulmaz. Kupada Bursaspor'a attığım golde Baroni omzuna almıştı beni. O gün hayâl edemeyeceğim şeyleri yaşadım. Volkan ağabey kaleden koştu geldi yanıma.

BAŞKAN BENİ İZLERKEN PAS BİLE VEREMEDİM

"Altyapıdaydım F.Bahçe'de. G.Saray ile maçımız var. Şenol Çorlu hoca o maça başkan Aziz Yıldırım'ı çağırmış, beni methetmiş. Maç başladı, ben bir kötü oynuyorum anlatamam. Kaleciyi geçiyorum, vuruyorum dışarı. Yanımdakine pas veremiyorum. Devre arasında Şenol hoca içeri girdi. Su şişesini tekmeledi, kafamın yanından geçti. 'Gözüm görmesin seni' dedi. Beni 2 ay uzaklaştırdılar. Sonra PAF'a hoca olunca beni affetti. Bir maçta 2 gol atıp 25'te kırmızı yedim. Şenol hoca bana baktı, 'Senden olmayacak' dedi."

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