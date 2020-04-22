Coutinho Ada'ya dönüyor!

Liverpool formasıyla Premier Lig'i sallayan, ancak bu performansını Barcelona'da sürdüremeyen Coutinho için yeninden Ada yolları gözüktü. Kiralık gittiği Bayern Münih'in, Brezilyalı yıldız için 120 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını belirtmesiyle devreye Premier Lig devleri girdi.

İlk adaylardan Manchester United'ın, bütçesini Jadon Sancho'dan yana kullanacak olmasıyla transfer yarışında Tottenham ve Arsenal'le baş başa kalan Chelsea, Londralı rakiplerinin önüne geçti. Katalan basınında yer alan haberlere göre Maviler, kulüple iyi ilişkileri olan Coutinho'nun menajeri Kia Joorabchian'la temasa geçerek, transferi bitirmeye çok yaklaştığı belirtirldi.

Beinsports'ta da yer alan haberde Barcelona'nın Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez'i transfer etme çabalarının, Chelsea için avantaj yarattığı ifade ediliyor.

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