Emre Mor'dan flaş itiraf! Lionel Messi...

Bonservisi İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor, kariyeriyle ilgili flaş bir itirafta bulundu. Danimarka'da Viaplay Sport Live programında açıklamalarda bulunan milli futbolcu, genç yaşta Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye benzetilmesinin kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

İşte Emre Mor'un açıklamalarından satır başları:

"MESSI DİYE ÇAĞRILMAK İSTEMİYORUM"

"İnsanlar beni çok abarttı, benim hata yapmayacak bir oyuncu olduğumu düşündüler. Bana 'Yeni Messi' dediler ve ben, 'Hayır, ben yeni Messi değilim, ben sadece Emre Mor'um' diye cevap verdim o dönemde. İnsanların beni o kadar abartmasını istemedim, çünkü kendi standartlarım ve hedeflerim vardı. Bu bende baskıya neden oldu. insanların beni Messi diye çağırmasını istemiyorum."

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"Danimarka'mdan ayrılmak kolay olmadı. Danimarka'daki antrenörler hep daha eğitici yaklaşıyordu, Celta Vigo'dakiler ise çok sertti. İdmana geç kalmak gibi 'gençlik hataları' yaptığımda, benim kötü tarafımı öne çıkardılar."

"DAHA ÖNCEKİ HATALARIM NEDENİYLE YANLIŞ ANLAŞILDIM"

"Celta Vigo'da hatalarım oldu, daha akıllı olmalıydım. Hatalar yaptım. Bazı zamanlarda, kontrol edemediğim bir öfke problemim var, bunu kabul ediyorum. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz ve kendimi de geliştirdim. Ancak bazen, sırf daha önce hatalar yaptığım için yanlış anlaşıldığımı hissediyorum."

"Benim ilk istediğim şey, geri dönmek. Şu anda en iyi şekilde geri dönmek istiyorum, sonra ne olacağına bakacağım. Yaz aylarında Olympiakos'ta mı olacağım, Celta Vigo'ya mı döneceğim, bilmiyorum şu anda. Herkes için garip bir yıl oldu."

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

"Kimseyle bir görüşme yapmadım şu anda. Corona sonrasında her şey donduruldu. O yüzden yarın ne olacak, bilmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve sezon tekrar başladığında, umarım en iyi formumda olurum."

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