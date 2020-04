Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor! Corona virüsü...

İşte Cengiz'in açıklamalarından satır başları...



"Hiç beklenmedik bir anda geldi bu virüs. Çoktan çok, azdan az gider diye bir söz var. En çok yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. En çok Galatasaray'ı etkiledi. Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL."



"Sağlığımda bir sorun yok. Fatih Hoca, Abdurrahim Bey, Yusuf Bey virüse yakalandı. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi, kötü mü bilmiyorum"



"Yönetimimiz en kötü güne hazırlanmakta. Bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz. İlk defa biz ek bütçe istemeden bir yılı bitiren yönetimiz. Gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık, bugüne geldik."



"Koronavirüs nedeniyle yeni bir bütçe çalışması içindeyiz tüm kulübü ve kollarını kapsayan. Salgın bittiğinde bunu genel kurulun önüne getirme çabası içindeyiz."



"Zor durumlar, iki-üç tür insan yaratır. Her zaman kahramanlar, fedakarlar olmuştur. Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Kendileri bunu inceliyorlar."



"Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız."



"Şu anda Galatasaray, ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda yine de borsada iyi durumda. Halka açık spor şirketlerinde de 1. durumda. Sponsorlarımız hayır buradayız dediler. Bazıları ödeme zorluğu yaşayabilirler ama buna rağmen hepsi dik durdu."



"Türk Telekom, çok büyük destek oldu ve stadyum ismindeki hakkını bir yıl uzattı. Bunun 38.5 milyon TL'lik bir katkısı oldu."



"Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum."



"Sponsorlar 'Hayır, biz buradayız' dediler. Toplamda 70'i geçen sponsorumuz var. Sıkıntı yaşayanlar olabilir ama 70'i de dik durdu. Opsiyonu ödeyemeyecek olanlar oldu. Bizim B planlarımız da var. 120 milyon TL olan sponsorluk geliri 220 Milyon TL oldu"



"2 yıl önce göreve geldiğimizde Basketbol için transfer yasağımız vardı. Basketbol ve Voleybol için 80 milyon TL borcumuz vardı. Yönetim olarak elimizden geleni yaptık. Biz hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık."



"Biz amatörlerle ilgili gerçekçi bütçeler yapıyoruz. Abdurrahim beyin açıklaması 'bence' halindeydi. Biz, amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak bunları kapatmamız düşünülemez. Biz onları, kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz."



"Judodan atletizme, atletizmden satranca, tüm branşlara bakın, elimden geldiğince maçlara gitmeye çalıştım. Voleybol, basketbol... Bir iki branşa gidemedim, engelli branşlarımıza gidemedim, içimde ukdedir."