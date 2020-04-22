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Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig ekibi ; 33 yaşındaki Polonyalı kalecisi 'ın, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada oyuncunun 2 aylık alacağını almadığı gerekçesiyle bu işlemi gerçekleştirdiği ve bunun iyi niyetten çok uzak bir davranış olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 19:10 ABONE OL
Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'de, geride kalan 26 haftada topladığı 31 puanla 10. sırada bulunan Yukatel Denizlispor; Polonyalı file bekçisi Adam Stackhowiak'ın, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. Salgın sebebiyle tüm spor organizasyonlarının durdurulduğuna vurgu yapılan açıklamada oyuncunun davranışı "İyi niyetten çok uzak" şeklinde nitelendirildi.

Denizlispor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz profesyonel takım oyuncularından kaleci Adam Stackhowiak sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir.

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada hayat adeta durma noktasına gelmişken, bundan en fazla etkilenen sektörlerden biri de spor olmuştur. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte tüm spor organizasyonları tamamen durmuştur. Yukatel Denizlispor Kulübü olarak bu zorlu süreci mümkün olduğunca en az hasarla atlatmanın çalışmaları devam ederken, kaleci Adam Stackhowiak'ın 2 aylık alacağını alamadığını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı feshetmesi, iyi niyetten çok uzak bir davranıştır. TFF'den alacaklarımızı alamadığımız ve tabiri caizse kasamıza bir kuruş dahi girmeyen son dönemlerde yaşadığımız ekonomik sıkıntıya rağmen, futbolculara geçen hafta toplam 1.5 milyon TL ödeme yapılmış, bu hafta da 1.5 milyon TL ödeneceği açıklanmıştır.

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Adam Stackhowiak ile yapılan görüşmede, kendisi geçen sezon aldığı ücretin 2 katı ücret talebinde bulunmuş ve tehditvari bir tutum sergilemiştir. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkedeki liglerde futbolcular ücret indirimine bile giderken, bir oyuncumuzun alacaklarını zamanında alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmesi bizleri sadece üzmüştür.

Yukatel Denizlispor bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onurlu, şerefli ve mesleğine saygı duyan oyuncularla yoluna devam etmeyi sürdürecektir."

Bu sezon Denizlispor formasıyla 26 resmi maçta görev alan Stackhowiak, kalesinde 34 gol görürken 8 müsabakada kalesini gole kapadı.

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Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı
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