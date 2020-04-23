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Arda'dan Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan jesti

Yıldız futbolcu , ve 'nda Şanlıurfalı çocukların yüzünü güldürdü. Deneyimli futbolcu, şehirdeki çocuklarla telekonferans yöntemiyle görüştü. Corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkıp bayram coşkusunu yaşayamayan çocuklar, bu yolla bir nebze de olsa mutlu oldular.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:24 ABONE OL
Arda'dan Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan jesti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentteki çocukları, milli futbolcu Arda Turan ile telekonferans yöntemiyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar evde geçiriyor.

Çocukları bayram gününde yalnız bırakmayan Başkan Beyazgül, Belediye Çocuk Meclisi ile interaktif toplantı gerçekleştirdi. Çocuklar için Büyükşehir Belediyesinin yapacağı projeleri anlatan Beyazgül, telekonferansa milli futbolcu Arda Turan'ı davet ederek, çocuklara sürpriz yaptı.

İnteraktif toplantıya katılan Arda Turan, salgının bitmesinin ardından sohbet ettiği çocuklarla Şanlıurfa'da buluşma sözü verdi.

Başkan Beyazgül, telekonferans görüşmesinde çocuklarla bir araya gelen ve görüşmeye katılımıyla farkındalık oluşturan Arda Turan'a teşekkür etti.


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Arda'dan Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan jesti
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