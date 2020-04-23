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Karar verildi! 'ın ardından ...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle ligler aksıya alınmış, tüm kulüpler de antrenmanlarına ara vermişti. Ancak , yaklaşık 1 aylık aranın ardından geçtiğimiz günlerde 4'er ve 5'erli gruplar halinde idmanlara başladı. Kulüpler yavaş yavaş yeşil sahalara dönmenin hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekibin ardından da antrenmanlara başlayacak.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 16:09 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 16:18 ABONE OL
Karar verildi! Beşiktaş'ın ardından Galatasaray...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada birçok büyük spor organizasyonu farklı tarihlere ertelenirken, futbol liglerinde de süresiz şekilde ertelenmeler yaşanmıştı. Süper Lig'de top koşturan futbolcular çalışmalarına bireysel olarak evlerinde devam ederken, kulüplerinin verdiği özel programları uyguluyorlar.

Her ne kadar evde çalışmalar devam etse de yapılan bu antrenmanlar oyuncuların kondisyon kaybı yaşamasının önüne geçemezken, sahaya inen ilk kulüp Beşiktaş olmuştu. Siyah-beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe gözetilerek gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

GALATASARAY DA SAHAYA İNİYOR
Beşiktaş'ın ardından bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Fotomac.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre, sarı-kırmızılılarda da antrenmanların pazartesi günü başlayacağı, oyuncuların 5'erli ve 7'şerli gruplar halinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde idmanlara start vereceği öğrenildi.

Öte yandan ligde kalan 8 mücadelenin Antalya'da oynanmasına karar verilmesi durumunda sarı-kırmızılıların Antalya'da idman sahası uygun bir otelde takım olarak konaklayacağı da gelen bilgiler arasında.

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Karar verildi! Beşiktaş'ın ardından Galatasaray...
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