Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga'dan Radamel Falcao paylaşımı

'dan paylaşımı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () resmi sosyal medya hesabı bir dönem La Liga'da forması giyen ve şimdilerde kariyerini 'da sürdüren Kolombiyalı forvet ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 22:11 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 22:13 ABONE OL
La Liga'dan Radamel Falcao paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için İspanya'dan flaş bir paylaşım geldi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) resmi hesabı, Falcao'nun Atletico Madrid formasını terlettiği dönemde attığı gollerinden bir derlemeyi takipçileriyle paylaştı.

Gönderide, 34 yaşındaki yıldızın La Liga tarihindeki en iyi Kolombiyalı futbolcu olup olmadığı soruldu.

İŞTE O PAYLAŞIM

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
La Liga'dan Radamel Falcao paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA