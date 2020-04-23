La Liga'dan Radamel Falcao paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için İspanya'dan flaş bir paylaşım geldi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) resmi hesabı, Falcao'nun Atletico Madrid formasını terlettiği dönemde attığı gollerinden bir derlemeyi takipçileriyle paylaştı.

Gönderide, 34 yaşındaki yıldızın La Liga tarihindeki en iyi Kolombiyalı futbolcu olup olmadığı soruldu.

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