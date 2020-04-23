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Marius Sumudica'dan flaş sözleri

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle verilen aranın ardından Süper Lig'de kalan maçların 'da oynanması yönündeki fikir hakkında tartışmalar devam ediyor. teknik direktörü Marius Sumudica konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve çok net ifadeler kullandı: "Antalya'da yaz ayında maç oynamak cinayettir"

Giriş Tarihi: 23.4.2020 20:55 ABONE OL
Marius Sumudica'dan flaş Antalya sözleri

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in yeniden başlaması halinde geride kalan 8 haftanın Antalya'da oynanması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı.

Rumen basınına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"İKLİM CİDDİ SORUN"

Liglerin yazın Antalya'da oynanması Türkiye'de konuşuluyor. Antalya'da yazın maç oynamak cinayettir. Sadece bir tane büyük stat var. İklim ciddi bir sorun ayrıca.

"ÖLÜMCÜL BİR SICAK OLACAK"

Tanrı korusun o sıcağın altında maç oynamak büyük risk. Ölümcül bir sıcak olacak. Çok ciddi bir sıcak olacak çünkü. İyi sonuç alamazsınız. Temmuzda takımları oraya götürürseniz ne doğru düzgün antrenman verimi alırsınız, ne de maçlar oynanabilir.

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Marius Sumudica'dan flaş Antalya sözleri
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