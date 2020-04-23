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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan ve isimleri büyük takımlarla anılan ile hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki oyuncunun da sezon sonu gidebileceğini belirten Çalımbay, "Ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar" ifadelerini kullandı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 23.4.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 22:35 ABONE OL
Rıza Çalımbay’dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için flaş açıklama

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında konuştu. Çalımbay, "Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya üzerinden isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında yorumda bulundu.

Çalımbay, Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın sezon sonuna kadar mecburen takımda kalacağını ifade ederek, "Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar, oynadıkları maçlarda. Ben onu da yapacaklarına yürekten inanıyorum. Gitmek isteselerdi belki devre arasında gidebilirlerdi ama devre arası onlar için pek iç açıcı olmayabilirdi, bazı aksilikler olabilirdi. Sezon başı bir takıma gitmeleri daha mantıklı ve daha güzel. Sezon sonuna kadar mecbur devam edecekler" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay’dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için flaş açıklama
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