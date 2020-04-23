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o ülkede oynanabilir! Flaş teklif

'in geleceği belirsizliğini koruyor. Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligin ne zaman başlayacağı ve nerede oynanacağı merak ediliyor. Kulüpler çalışmalarını evden sürdürürken, lig için flaş bir teklif geldi. Hükümeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 09:34 ABONE OL
Süper Lig o ülkede oynanabilir! Flaş teklif

Süper Lig'in yeniden ne zaman başlayacağı ve hangi formatta oynanacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı. Fanatik'in haberine göre izole ortam oluşturularak karşılaşmaların Antalya'da tamamlanması gündeme gelirken, Katar da devreye girdi. Katar Hükümeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu.

GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkede alt yapının hazır olduğu kaydedilirken, Süper Lig ekiplerinin saha giderleri, konaklamalar gibi tüm harcamalarının karşılanacağı garanti edildi.

Haftada çift maçlı takvimle bir ay içinde ligin bitirilebileceği belirtildi.

Katarlı olan, Süper Lig yayıncı kuruluşunun da teklife onay verdiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bu konuda alacağı karar merakla beklenmeye başladı.

KARAR 15 MAYIS'TA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Ligler yeniden ne zaman başlar?" sorusunu yanıtladı. Azap, "Öngörmek çok zor. Ama 15 Mayıs'tan sonra bir değerlendirme yapılır diye tahmin ediyorum. Haziran'da liglerin başlatılması gerçekçi bir tahmin gibi duruyor bir aksilik olmazsa" dedi.

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Süper Lig o ülkede oynanabilir! Flaş teklif
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