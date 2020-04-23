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'un 3 yıldızı için teklif yağıyor!

'de liderlik koltuğunda oturan 'da yıldız futbolcular transferin gözde isimleri oldu. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Avrupa'nın önemli takımları, bordo-mavili ekibin kapısını çalmaya başladı. Ligde gol kralı olan Norveçli Sörloth'un yanı sıra Ekuban ve Nwakaeme için de birçok kulüp sırada. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:48 ABONE OL
Trabzonspor'un 3 yıldızı için teklif yağıyor!

Süper Lig'de gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan lider Trabzonspor, birçok oyuncusunu da parlatmayı başardı. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Karadeniz temsilcisine teklif yağıyor.

Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına sadece 750 bin euroya kiralanan Alexander Sörloth için 25-30 milyon euroluk astronomik rakamlar konuşulurken, Caleb Ekuban için de devler sıraya girdi.

Ganalı golcü için İskoçya'nın iki ezeli rakibi Celtic ve Rangers kapışırken, İtalya'dan da Lazio'nun transfer yarışında olduğu gelen haberler arasında.

Yeni Asır'ın haberine göre Karadeniz ekibinin, Ekuban için yaklaşık 10 milyon euro gibi bir rakamı bonservis olarak belirlediği öğrenildi.




NWAKAEME'NİN BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Yönetim, Nwakaeme'yi de takımda tutmakta zorlanabilir. Nijeryalı oyuncu için sezon başında ismi açıklanmayan bir Çin ekibinden 6 milyon euroluk teklif geldiği duyurulurken, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Fırtına 31 yaşındaki oyuncu için de 13-14 milyon euroluk bedel biçti.

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Trabzonspor'un 3 yıldızı için teklif yağıyor!
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