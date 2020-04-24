Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Ferdi için Eljif modeli!

'de Ferdi için Eljif modeli!

'nin genç yıldızı için modeli uygulanacak. Sarı-lacivertliler, Ferdi'yi gelecek sezon parlatıp, Eljif Elmas gibi yüksek bir bonservis bedeli ile göndermek istiyor.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:39 ABONE OL
Fenerbahçe'de Ferdi için Eljif modeli!

Fenerbahçe'de istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu iddia edilen Ferdi Kadıoğlu değere bindi. Fotomaç'ın haberine göre ortaya çıkan mali durum nedeniyle transfer bütçesi kısıtlı olan Kanarya'da, 20 yaşındaki oyuncu için "Yıldızını parlatıp satalım" kararı alındı. Daha önce Eljif Elmas'ı 180 bin euro'ya transfer edip 16 milyon euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için de aynı yolu deneyecek.

Fenerbahçe'de 2 flaş ayrılık kararı! Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Gomis kefil oldu Pellegrini Ali Koç'tan onun olmasını istedi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Ferdi için Eljif modeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA