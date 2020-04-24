Fenerbahçe'de Ferdi için Eljif modeli!

Fenerbahçe'de istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu iddia edilen Ferdi Kadıoğlu değere bindi. Fotomaç'ın haberine göre ortaya çıkan mali durum nedeniyle transfer bütçesi kısıtlı olan Kanarya'da, 20 yaşındaki oyuncu için "Yıldızını parlatıp satalım" kararı alındı. Daha önce Eljif Elmas'ı 180 bin euro'ya transfer edip 16 milyon euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu için de aynı yolu deneyecek.

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