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'dan dev yardım! İşte o para

Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi kulüpleri ekonomik olarak zor duruma soktu. Gelir kalemlerinin birçoğundan yoksun kalan kulüplere, 'nın ardından da yardım yapacağını açıkladı. FIFA, 211 üye ülkenin federasyonlarına toplamda 150 milyon dolarlık finansal destekte bulunacağını duyurdu.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.4.2020 19:18 ABONE OL
FIFA'dan dev yardım! İşte o para

UEFA'nın ardından FIFA da corona virüsü salgını nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan ülke federasyonlarına destek verme kararı aldı. FIFA'dan yapılan açıklamada, 211 üye ülkenin federasyonlarına toplamda 150 milyon dolarlık bir destek verileceği kaydedildi.

INFANTINO: FIFA'NIN GÖREVİ, ACİL İHTİYAÇLARLA KARŞI KARŞIYA KALANLARI DESTEKLEMEKTİR
FIFA Başkanı Gianni Infantino konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pandemi tüm futbol topluluğu için benzeri görülmemiş zorluklara neden oldu ve dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA'nın görevi, acil ihtiyaçlarla karşı karşıya kalanları desteklemektir. Ciddi finansal sıkıntılar yaşayan üye derneklerimize derhal finansal yardım sağlıyoruz. Bu, tüm futbol topluluğundaki acil durumlara cevap vermek için geliştirdiğimiz kapsamlı bir finansal yardım planının ilk adımıdır. Paydaşlarımızla birlikte kayıpları değerlendiriyoruz ve en uygun ve etkili araçlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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FIFA'dan dev yardım! İşte o para
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