Galatasaraylı Donk'un acı günü! Corona virüsü...

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un büyükannesi corona virüsüne yenildi.

Tecrübeli oyuncu sosyal medyadan paylatığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı;



"Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."

Süper Lig'in yıldızları Galatasaray'a!

Boateng'den Galatasaray'ı çıldırtacak hareket!

Galatasaray'da transfer görüşmeleri resmen başladı!

Fatih Terim'den taraftarları sevindiren hareket!