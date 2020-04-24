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Galatasaraylı Donk'un ! Corona virüsü...

Corona virüsü dünyada can almaya devam ediyor. Virüsten ülkemizde etkilenen son isim oldu. Galatasaraylı yıldızın büyükannesi corona virüsünden dolayı hayatını kaybetti. Donk, acı haberi hesabından paylaştı...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 11:56 ABONE OL

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un büyükannesi corona virüsüne yenildi.

Tecrübeli oyuncu sosyal medyadan paylatığı fotoğrafta şu ifadeleri kullandı;


"Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız."

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Galatasaraylı Donk'un acı günü! Corona virüsü...
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