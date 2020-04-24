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Galatasaraylı 'den paylaşımı!

Sezon başında Fulham'dan kadroya katılan ancak beklenen performansı veremediği için Ajax'a kiralanan , ve 'ı ilgilendiren bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 17:47 ABONE OL
Galatasaraylı Ryan Babel'den Beşiktaş paylaşımı!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Ryan Babel'den Beşiktaş anketi geldi. Sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Hollandalı futbolcu, Beşiktaş ve Galatasaray günlerinden birer fotoğraf koydu ve iki takımı karşılaştırdı.

Sosyal medyadan ilginç paylaşımlarıya gündeme sık sık gelen Babel, bu kez eski Beşiktaş'la şimdiki takımı Galatasaray'ı takımıyla şimdiki takımını karşılaştırdı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş formalı fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına anket açan Babel 'Galatasaray mı Beşiktaş mı' diye takipçilerine sordu.

Halen Galatasaray'ın futbolcusu olan Babel'in bu paylaşımı sarı-sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım;

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni sezon formaları...

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Galatasaraylı Ryan Babel'den Beşiktaş paylaşımı!
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